Juventus-Parma: esordio in campionato a Torino

La Juventus inizia il campionato affrontando il Parma nella prima giornata di Serie A. La squadra allenata da Igor Tudor, dopo aver faticosamente conquistato il quarto posto nella stagione precedente, si propone di migliorare le proprie prestazioni in un anno ricco di impegni in Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Il match si svolgerà a Torino, dove il Parma sarà guidato dal giovane allenatore Carlos Cuesta, ex vice di Arteta e con esperienza nel settore giovanile della Juventus. Cuesta ha assunto la guida della squadra ducale dopo la partenza di Chivu, ora all’Inter.

Per seguire il match tra Juventus e Parma, sono disponibili informazioni sulle formazioni delle squadre e sui canali tv e streaming per la diretta.