Il calciatore della Juventus, Arthur Melo, è stato coinvolto in un incidente stradale a Torino. Il brasiliano era alla guida della sua Ferrari: per il giocatore solo tanta paura e nessun graffio, con la macchina ha subito diversi danni. La società bianconero lo ha reso noto con un tweet: “#Arthur coinvolto in un incidente questa mattina. Il brasiliano, non responsabile dell’accaduto, è rimasto illeso”.

Arthur alla guida

La supercar ha riportato danni al paraurti, completamente divelto, oltre a danni sulla fiancata destra. Il nuovo centrocampista della Juventus, che dopo il suo passaggio in bianconero ha fatto parlare di sé più per le disavventure fuori dal campo che per le sue indubbie qualità tecniche, era atteso oggi al centro medico J Medical, presso l’Allianz Stadium, per visite di controllo dopo l’infortunio. Si attendevano anche notizie sul suo percorso di recupero, al fine di invertire una tendenza negativa.

Arthur Melo in campo

Poco più di un mese fa, il 17 agosto, Arthur Melo era stato trovato positivo all’alcoltest dopo un’incidente automobilistico nei pressi di Girona, in Spagna: sempre alla guida della sua Ferrari era finito contro un palo, uscendone comunque illeso. Come aveva riportato il Diari de Girona, il tasso alcolico del brasiliano ex Barcellona era superiore ai limiti di legge, per quanto di pochissimo: 0,55 mg/l contro gli 0,50 consentiti.