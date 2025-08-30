25.6 C
Juventus Next Gen vs Livorno, sfida emozionante in Piemonte

Juventus Next Gen vs Livorno, sfida emozionante in Piemonte

La Juventus Next Gen gioca oggi il suo primo incontro casalingo in campionato, sfidando il neopromosso Livorno alle 21:00. I bianconeri arrivano a questa partita dopo un pareggio ottenuto all’ultimo minuto nella partita d’esordio contro il Carpi. Dall’altra parte, il Livorno ha conquistato una vittoria di prestigio contro la Ternana, che la scorsa stagione ha raggiunto la finale dei play-off.

Di seguito le formazioni scelto dalle due squadre.

Juventus Next Gen: Mangiapoco, Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia, Perotti, Deme, Faticanti, Macca, Puczka, Guerra, Okoro. In panchina: Scaglia S., Bruno, Ngana, Owusu, Anghelé, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Martinez Crous. Allenatore: Massimo Brambilla.

Livorno: Seghetti, Addo Welbeck, Dionisi, Biondi, Ghezzi, Panaioli, Antoni, Noce, Hamlili, Baldi, Mawete. In panchina: Tani, Ciobanu, Nwachukwu, Monaco, Malva, Di Carmine, Calvosa, Panattoni, Marinari, Bonassi, Cioffi. Allenatore: Alessandro Formisano.

