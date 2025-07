Juventus Next Gen in casa ad Alessandria: novità per la stagione

La Juventus Next Gen sta già lavorando per prepararsi alla nuova stagione, in contrasto con la prima squadra che ancora deve avviare la sua preparazione estiva. Massimo Brambilla, che ha assunto la direzione della squadra lo scorso autunno, continuerà il suo sinergico progetto di sviluppo, dopo aver ottenuto la qualificazione ai playoff di Serie C per due stagioni consecutive, superando anche i primi turni.

Una delle principali novità riguarda la sede delle partite casalinghe: la Juventus Next Gen lascerà il suo storico impianto di Biella e disputerà le gare ad Alessandria. Questa scelta segna un passo significativo per il club, in quanto punta a creare un ambiente più favorevole per i giovani talenti della squadra.