Juventus Next Gen amichevole: dove vederla in tv e streaming

La Juventus di Igor Tudor si prepara per un’amichevole di famiglia contro la Next Gen. Questa partita, tradizionalmente disputata a Villar Perosa, si terrà per il secondo anno consecutivo all’Allianz Stadium di Torino.

L’incontro rappresenta un’importante opportunità per il tecnico Tudor di valutare la squadra e testare le strategie in vista della nuova stagione. Inoltre, sarà un momento speciale per salutare i tifosi bianconeri, poiché si tratta della prima partita interna della stagione.

Il match è previsto per [inserire data e orario], e le formazioni probabili sono già al centro delle discussioni tra gli appassionati. Gli allenatori sono attesi a schierare i migliori giocatori a disposizione, dando spazio anche ad alcuni giovani talenti della squadra.

Per chi desidera seguire l’amichevole, l’evento sarà trasmesso in diretta sia in tv che in streaming. Le modalità di visione e gli eventuali abbonamenti necessari saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della Juventus.

In questo modo, il club offre ai suoi sostenitori l’opportunità di assistere a una partita che non solo è un test per la squadra, ma è anche un momento di celebrazione per l’intera comunità bianconera.