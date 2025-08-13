29.3 C
Roma
mercoledì – 13 Agosto 2025
Sport

Juventus Next Gen amichevole: dove vederla in tv e streaming

Da StraNotizie
Juventus Next Gen amichevole: dove vederla in tv e streaming

La Juventus di Igor Tudor si prepara per un’amichevole di famiglia contro la Next Gen. Questa partita, tradizionalmente disputata a Villar Perosa, si terrà per il secondo anno consecutivo all’Allianz Stadium di Torino.

L’incontro rappresenta un’importante opportunità per il tecnico Tudor di valutare la squadra e testare le strategie in vista della nuova stagione. Inoltre, sarà un momento speciale per salutare i tifosi bianconeri, poiché si tratta della prima partita interna della stagione.

Il match è previsto per [inserire data e orario], e le formazioni probabili sono già al centro delle discussioni tra gli appassionati. Gli allenatori sono attesi a schierare i migliori giocatori a disposizione, dando spazio anche ad alcuni giovani talenti della squadra.

Per chi desidera seguire l’amichevole, l’evento sarà trasmesso in diretta sia in tv che in streaming. Le modalità di visione e gli eventuali abbonamenti necessari saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della Juventus.

In questo modo, il club offre ai suoi sostenitori l’opportunità di assistere a una partita che non solo è un test per la squadra, ma è anche un momento di celebrazione per l’intera comunità bianconera.

Articolo precedente
Raoul Bova registra “occhi spaccanti” per fermare il gossip
Articolo successivo
Massafra: L’opposizione approva l’interpello del Comune
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.