Juventus, Motta su Cambiaso, Vlahovic e Kelly

In conferenza stampa, Thiago Motta ha anticipato la partita tra la Juventus e il Como, esprimendo soddisfazione per la presenza di Veiga e Kelly nella sua squadra. Ha sottolineato che, nonostante siano entrambi mancini, i due giocatori possono coesistere in campo, sia come difensori centrali che come terzini. Motta ha anche menzionato la situazione di Cambiaso, evidenziando l’importanza di averlo in una grande squadra come la Juventus, pur riconoscendo che non sarà disponibile per il match di domani. L’allenatore ha delineato l’approccio tattico della sua squadra, annunciando la volontà di attaccare lateralmente quando gli avversari si chiudono in difesa. Ha ribadito l’intenzione di spingere 3 o 4 uomini nell’area avversaria durante le azioni offensive. Inoltre, ha sottolineato che Kolo Muani e Vlahovic dovranno collaborare per attuare questa strategia. Motta si è dimostrato determinato e pronto ad affrontare la sfida, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo per la sua squadra.