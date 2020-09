Sono terminate alle 14.29 le visite presso il J Medical di Alvaro Morata. Subito dopo aver lasciato il centro medico della Continassa, dove ha iniziato la giornata con il tampone Covid per poi sottoporsi ai test fisici di rito, Morata ha raggiunto la sede della Juventus per firmare il contratto che lo legherà per l’attuale stagione. Prestito fissato a 10 milioni con diritto di riscatto a 45, ma la possibilità di prolungare di un anno la formula abbassando in questo modo a 35 milioni il prezzo da pagare per farlo trasferire definitivamente in bianconero.

Ad accogliere il centravanti spagnolo, che ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni oltre a quelle di Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid, una cinquantina di tifosi che ha atteso le 14.29 per foto e autografi con l’attaccante. Domani Pirlo potrà finalmente contare sul nuovo centravanti, riabbracciando Morata: con cui ha condiviso due anni di Juventus, due scudetti e la finale di Champions del 2015 contro il Barcellona di Messi e Suarez.