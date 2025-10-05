17.1 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Juventus-Milan: sfida al vertice del campionato italiano

Juventus-Milan: sfida al vertice del campionato italiano

Max Allegri, allenatore della Juventus, si trova ad affrontare una situazione inedita: per la prima volta scenderà in campo allo stadio che è stato la sua casa per cinque anni, ma questa volta da avversario. La partita contro il Milan è fondamentale, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. Dopo un avvio altalenante, il Milan sembra aver assimilato le idee di Allegri, avendo battuto i campioni in carica del Napoli nell’ultimo incontro e arrivando alla sfida con una settimana di preparazione.

Dall’altra parte, Igor Tudor si trova a gestire una squadra reduce da quattro pareggi consecutivi e con un’identità di gioco ancora da definire. La Juventus, pur mantenendo l’imbattibilità, ha mostrato fragilità in difesa, subendo 11 gol nelle prime sette partite della stagione, un dato preoccupante che non si vedeva da anni. Aggiungendo a questo i dubbi riguardanti il recupero di Bremer e Thuram, la situazione si complica.

Allegri ha chiesto rinforzi estivi come Rabiot e Modric per rafforzare il centrocampo, ma la squadra ha ancora bisogno di trovare un assetto definitivo in attacco. Tudor, da parte sua, ha diverse opzioni ma poche certezze. Questa partita rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre, con la Juventus che cerca di fare un passo in avanti verso i suoi obiettivi.

