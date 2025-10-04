Juventus-Milan: Allegri e l’emozione del ritorno in panchina

Massimiliano Allegri si prepara a un incontro speciale tra Milan e Juventus, due squadre che hanno segnato la sua carriera. Dopo otto anni a Torino, dove ha conquistato dodici trofei e raggiunto due finali di Champions, Allegri torna a Milano con i tifosi rossoneri entusiasti per un avvio di stagione promettente, specialmente dopo la vittoria contro il Napoli.

Alla sesta giornata di campionato, Allegri affronta il suo passato, tornando all’Allianz Stadium dopo quasi un anno e mezzo. Siederà sulla panchina dell’ospite, la stessa dove ha passato momenti significativi da allenatore. Alle conferenze della vigilia, il tecnico ha sottolineato l’importanza di questa partita, pur mantenendo il focus sui risultati della squadra.

Allegri ha esordito parlando del match: “È sempre una partita straordinariamente bella, importantissima per noi. Vogliamo compiere un passo avanti contro una squadra forte, che lotterà fino alla fine per un posto tra le prime quattro.” Ha anche accennato alle sue emozioni legate ai suoi anni alla Juve e al Milan, sperando di replicare un successivo lungo ciclo con il club rossonero.

Sorprendentemente, Allegri ha scherzato sulla possibilità di sbagliare panchina, dato il cambio avvenuto nella disposizione. Ha espresso come ogni grande partita porti emozioni uniche e ha confermato l’importanza di rimanere concentrati sull’obiettivo finale: riportare il Milan in Champions League, un’esperienza diversa e affascinante.

Infine, riguardo all’accoglienza che si aspetta allo Stadium, Allegri ha ironicamente evitato di rispondere, concentrandosi sull’importanza del risultato.