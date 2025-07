Juventus, mercato in movimento: cessioni e trattative Sancho

La Juventus è attivamente impegnata nel calciomercato, cercando di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane, la società ha colpito con l’ingaggio di Jonathan David, un acquisto a parametro zero molto atteso e desiderato da diverse squadre italiane.

Inoltre, la dirigenza ha nominato François Modesto come nuovo direttore tecnico, cercando così di riallineare l’organigramma dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. A questo punto, la Juventus si concentra sul reparto trequartista, strategico per il gioco di Igor Tudor, che punta a valorizzare al massimo il potenziale offensivo di David. La situazione di Dusan Vlahovic è ancora in fase di risoluzione, mentre la società valuta anche il futuro di Kolo Muani.

Per ottimizzare il reparto, la Juventus prevede diverse cessioni. Tra i giocatori in uscita c’è Nico Gonzalez, il quale ha deluso le aspettative e non rientra nei piani tecnici, dopo un investimento di oltre 30 milioni. Si considerano anche altre cessioni, incluso Mbangula e giocatori come Weah e Alberto Costa, oggetto di interesse da parte dello Sporting Lisbona.

Per rimpolpare il trequartista, la Juventus ha in mente due alternative: Francisco Conceição, attualmente in squadra, e Jadon Sancho. Mentre il trasferimento di Conceição sembra imminente, la situazione per Sancho richiede tempo. Nelle prossime ore si attende un’evoluzione poiché la Juventus ha presentato un’offerta ufficiale al Manchester United per l’ex attaccante del Borussia Dortmund.