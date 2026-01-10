8.2 C
Juventus, Mazraoui in cima alla lista

Da stranotizie
La Juventus sta valutando opzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo aver preso in considerazione la possibilità di ingaggiare Federico Chiesa, il club sta trattando con il Liverpool per il suo acquisto. Tuttavia, gli inglesi sono disposti a considerare solo una cessione definitiva, mentre la Juventus vorrebbe ingaggiarlo in prestito.

In alternativa a Chiesa, la Juventus sta valutando altri giocatori, tra cui Daniel Maldini dell’Atalanta e Albert Gudmundsson della Fiorentina. La squadra sta anche cercando di ingaggiare un terzino destro per rafforzare la difesa. Tra gli obiettivi ci sono Noussair Mazraoui del Manchester United e Sacha Boey del Bayern.

Mazraoui è considerato un giocatore tecnico, agile e veloce, ed è stato utilizzato sia a destra che a sinistra nel suo ruolo. La Juventus lo aveva già sondato a fine agosto e negli ultimi giorni c’è stato un ritorno di interesse. La squadra sta valutando le varie opzioni per rinforzare il proprio reparto e sta lavorando per trovare la soluzione migliore.

