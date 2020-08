TORINO – Via libera per Tudor, che potrà così entrare ufficialmente nello staff di Andrea Pirlo. Il tecnico si è liberato dall’Hadjuk Spalato dopo 8 mesi alla guida della squadra: “Da oggi Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk dopo aver deciso di accettare l’offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, di raggiungerlo in Italia come assistente nello staff professionistico” conferma la nota dei croati.





Lunedì la ripresa

Finisce dopo 18 partite ufficiali, e una nuova stagione iniziata con la vittoria per 2-0 contro l’Istra, l’avventura del prossimo assistente di Pirlo: l’ex difensore della Juventus tornerà subito al lavoro, lunedì riprenderà la stagione per i bianconeri con il ritiro della Continassa. Se lunedì riprenderà quasi tutta la squadra da qualche giorno hanno iniziato ad allenarsi Chiellini e Demiral, reduci da una stagione passata ai margini per colpa degli infortuni al ginocchio: entrambi stanno svolgendo lavoro individuale per recuperare il terreno perso ed essere pronti alla ripresa del campionato.





Raduno che vedrà diversi bianconeri in procinto di lasciare Torino: la lista dei calciatori ormai fuori dai piani della Juventus comprende Higuain e Khedira, con i quali si sta cercando una soluzione per transare e alleggerire il bilancio da due contratti pesanti, seppur in scadenza a giugno 2021. Diversa la condizione degli altri cedibili, che Paratici sta provando ad inserire nelle trattative in corso: da Bernardeschi, Douglas Costa e Ramsey a Rugani, De Sciglio e Alex Sandro, con la giusta offerta la società bianconera è pronta a dire di sì per reinvestire nel mercato in entrata.







