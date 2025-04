Juventus-Lecce 2-1, Tudor conquista 3 punti per la Champions

La Juventus ha vinto 2-1 contro il Lecce nella 32esima giornata di Serie A, con i gol di Koopmeiners e Yildiz. Nel finale, il Lecce ha ridotto il gap con un gol di Baschirotto. Questo successo ha portato la Juventus a 59 punti, garantendole il terzo posto provvisorio, mentre il Lecce resta fermo a 26 punti, in pericolo di retrocessione.

La partita inizia con un gol al 97″: Vlahovic serve Koopmeiners che segna con un tiro diagonale. Il Lecce risponde subito al 5′ con Krstovic che colpisce il palo. Al 7′, Vlahovic spreca una grande occasione mandando alto. Dopo un infortunio di Jean, Tiago Gabriel fa il suo esordio in Serie A. Al 20′, Vlahovic ha un’altra opportunità, ma il tiro è bloccato da Tiago Gabriel.

Verso la mezz’ora, il Lecce si fa pericoloso, ma un contatto con Di Gregorio porta a un fallo fischiato contro Krstovic. Al 33′, la Juventus raddoppia: Thuram combina con Yildiz che, servito da Vlahovic, segna dalla distanza. Il Lecce continua a combattere, ma Falcone para i tiri di Kelly e Vlahovic.

Nell’intervallo, il Lecce effettua due sostituzioni e al 7′ Morente riceve un cartellino giallo. Al 22′, la Juventus fa dei cambi, mentre il Lecce continua a cercare di accorciare le distanze. Un errore di Thuram consente a Rebic di tornare in gioco, ma Di Gregorio salva la Juventus.

Al 42′, il Lecce trova il gol con un colpo di testa di Baschirotto su punizione di Helgason. Negli ultimi minuti, Tudor inserisce Savona per coprirsi, mentre il Lecce spinge in avanti, ma il risultato resta 2-1 per la Juventus.