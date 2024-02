Juventus, le ultime su Vlahovic

Una sconfitta contro l’Udinese che ha tagliato quasi definitivamente la Juventus dal discorso scudetto. Ma giunge una buona notizia per Massimiliano Allegri ed i fantallenatori. Dopo lo stop per infortunio contro i friulani, Dusan Vlahovic sta per tornare.

Lavoro a parte con la squadra per l’attaccante serbo nell’allenamento odierno di scarico. Ma già da domani il numero 9 bianconero sarà aggregato al gruppo e dunque sarà a disposizione per la trasferta in terra scaligera. Da capire chi sarà il suo partner in attacco: Chiesa è apparso leggermente appannato ieri sera contro l’Udinese (nonostante sia stato l’unico a provarci fino al momento della sua uscita dal campo) ed anche Milik ed Yildiz non hanno per niente convinto.

Contro il Verona tornerà Danilo in difesa. Mentre Allegri dovrà fare i conti con la squalifica di Bremer: al suo posto pronto Rugani, ma non è da escludere un nuovo impiego di Alex Sandro.

Fantacalcio.it per Adnkronos