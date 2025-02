Juventus, le condizioni di Savona, Cambiaso e Douglas Luiz

L’infermeria della Juventus si sta nuovamente affollando, con diverse assenze in vista delle prossime partite. Dopo lo stop di Veiga, che preannunciava un periodo difficile per la squadra di Thiago Motta, domenica scorsa contro il Cagliari la situazione è peggiorata. Savona dovrà osservare un periodo di stop di circa due settimane a causa di un’elongazione del bicipite femorale della coscia destra, evidenziata dagli esami strumentali.

Anche Cambiaso è in dubbio: l’ex giocatore di Genoa e Bologna ha dovuto lasciare il campo prematuramente per un sovraccarico muscolare nella zona pubica e la sua presenza per la prossima partita contro il Verona è incerta. La difesa della Juventus non è l’unico reparto a far fronte a problemi, anche il centrocampo vive un momento complicato. Douglas Luiz ha dovuto fermarsi nuovamente, dopo un infortunio avvenuto durante i primi venti minuti di gioco contro il Cagliari; si teme che un problema muscolare al flessore possa tenerlo lontano dai campi fino alla prossima sosta delle Nazionali.

La situazione complessiva all’infermeria della Juventus mette in difficoltà Thiago Motta, che dovrà affrontare appuntamenti importanti senza alcuni dei suoi uomini chiave. Gli infortuni accumulati creano preoccupazione e richiedono un attento monitoraggio della condizione fisica dei giocatori, mentre la squadra cerca di mantenere il ritmo in campionato nonostante le assenze pesanti.