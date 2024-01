Juventus: le condizioni di Rabiot, Chiesa e McKennie

La Juventus è scesa in campo in mattinata alla Continassa per preparare al meglio il derby d’Italia contro l’Inter nel prossimo turno di Serie A.

I bianconeri, dopo il pareggio contro l’Empoli, hanno bisogno di punti e sembrano arrivare buone notizie per misterAllegri che anche oggi infatti ha potuto contare in allenamento su Chiesa e McKennie che hanno lavorato regolarmente col resto del gruppo e ci saranno nella sfida di domenica sera a San Siro.