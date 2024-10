Juventus-Lazio 1-0, autogol di Gila e Motta è primo

La Juventus ha vinto 1-0 contro la Lazio nell’anticipo di sabato sera dell’ottava giornata di Serie A, giocata all’Allianz Stadium di Torino. La partita è stata decisa da un’autorete di Gila all’85’. La Lazio ha giocato in dieci uomini per gran parte del match, dopo l’espulsione di Romagnoli al 24′. Con questo successo, la Juventus, guidata da Motta, raggiunge il Napoli in vetta alla classifica con 16 punti, mentre la Lazio resta al 5° posto con 13 punti, insieme all’Udinese.

Il match è iniziato in modo molto combattuto, con entrambe le squadre attenti in difesa. Al 7′, Thuram ha fatto una bella giocata sulla sinistra, ma Gila ha recuperato in angolo. Al 12′, dopo un buon recupero della Juve, Vlahovic ha servito Cambiaso, il cui cross è stato deviato. La Lazio ha risposto al 21′ con Guendouzi, ma il suo tiro è stato parato da Di Gregorio.

L’episodio chiave è avvenuto al 24′: una triangolazione della Juventus ha visto Kalulu inserito in area, contrastato in scivolata da Romagnoli. L’arbitro Sacchi ha giudicato l’intervento falloso, espellendo il difensore laziale e lasciando la Lazio in inferiorità numerica. Vlahovic ha battuto la punizione, ma la palla è finita fuori. La Lazio ha tentato di riorganizzarsi e Baroni ha inserito Patric al posto di Dia.

Durante il primo tempo, la Juventus ha colpito la traversa con un tiro di Vlahovic, mentre altre occasioni sono state sprecate. Al 40′, la Juventus è finalmente riuscita a trovare il vantaggio: Cabal ha messo in mezzo dalla sinistra e Gila, nel tentativo di anticipare, ha involontariamente deviato il pallone nella propria rete.

Nel secondo tempo, la Juventus ha continuato a pressare, ma la Lazio ha cercato di attaccare, generando alcune opportunità, ma senza successo. Provedel ha parato un tiro di Adzic, mentre la Juve ha gestito il finale del match senza particolari affanni, assicurandosi così i tre punti.