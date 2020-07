Uno scudetto val bene un po’ di catenaccio, e allora non faccia scandalo quel Sarri che toglie attaccanti (Douglas Costa e Dybala) e mette difensori (Danilo e Rugani), che reagisce ai ragazzetti buttati disperatamente in campo da Inzaghi usando per la prima volta, e per il breve spazio di sette minuti incluso il recupero, la difesa a cinque, che per lui era una specie di tabù. Del resto, lo ha detto lui stesso già un paio volte, quest’anno: il sarrismo non esiste. E una volta passato il confine, e messa da parte la sua antica intransigenza (più ideologica che tattica), è assolutamente comprensibile che Sarri faccia delle mosse antisarriane. Un tempo le si sarebbe dette trapattoniane. Un tempo, trapattoniano era un fior di complimento.





Sarri ha la smania di vincere questo scudetto, e anche questo lo si può perfettamente comprendere: a 61 anni di età, e dopo una carriera spesa all’inseguimento dell’utopia, sarà il suo primo vero trofeo italiano. Per conquistarlo ha dovuto cambiare se stesso, accettare dei compromessi, adattarsi alla situazione: per qualcuno questo è stato un tradimento dei valori, per altri un grande segno di intelligenza, di maturità, anche di umiltà perché, come dice lui, “chi non si adatta non allena i giocatori, ma sé stesso”.





Gli ultimi minuti di Juve-Lazio li ha vissuti palpitando, consultando febbrilmente il cronometro, contando i secondi che mancavano al sospiratissimo fischio finale e poi festeggiando con un saltello e un pugno rabbiosamente stretto, a metà tra l’orgogliosa soddisfazione e il sollievo. Checché ne dica, questo finale di stagione per lui è estremamente logorante, perché ha addosso lo stress di una squadra che a tratti funziona e a tratti sembra squagliarsi e le pressioni di una critica tifosa che non lo ama e delle voci che si rincorrono in merito a un avvicendamento in panchina, anche se lunedì sera Paratici ha provato a spegnerle: “Resta di sicuro”. Ma sarà la Champions l’ago della bilancia.





Per arrivare al traguardo, Sarri di compromessi ne ha fatti davvero tanti a cominciare dal più grande, quello di accettare di allenare la squadra ideologicamente e filosoficamente più lontana da lui. “Mia madre non era contentissima, quando le ho detto che sarei andato alla Juve”, ammise: lui viene da una famiglia fiorentina piuttosto antijuventina. L’ultimo compromesso sono state le sostituzioni in Juventus-Lazio. Prima il terzino Danilo per l’ala Douglas Costa: “Ma tatticamente non è cambiato niente perché ho spostato davanti Cuadrado. Douglas non mi fido a farlo giocare più di 50′, ho paura che si rompa”. E poi, un minuto dal 90′, Rugani per Dybala, cosicché la Juve ha finito la partita con tre difensori centrali in campo: “Sapevo che quelli della Lazio avrebbero buttato la palla in area di rigore anche da lontanissimo e ci siamo attrezzati”. È stato un cambio, in effetti, suggerito da una lucida lettura della situazione e che ha disinnescato gli ultimi pericoli. E pazienza per l’utopia perduta di “tritare le partite”: per questo scudetto, basta e avanza un morso e via.







