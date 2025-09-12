22.5 C
Roma
Juventus-Inter: il Derby d'Italia tra speranze e cambiamenti

Il campionato di calcio riprende con un match molto atteso: Juventus contro Inter, il famigerato “Derby d’Italia”. Entrambe le squadre, storicamente rivali nella corsa al titolo, hanno affrontato notevoli cambiamenti.

L’Inter ha visto l’addio inaspettato dell’allenatore Simone Inzaghi, lasciando la squadra in una situazione difficile. Beppe Marotta ha scelto il giovane Chivu come suo sostituto, un’occasione unica per il tecnico. Inizialmente, la squadra ha esordito con una vittoria schiacciante, ma un successivo pareggio contro l’Udinese ha alzato la pressione su Chivu, che non può permettersi ulteriori errori. La condizione fisica di alcuni giocatori chiave, già evidenziata anche in Nazionale, rappresenta un problema ulteriore.

Dall’altra parte, la Juventus sta cercando di fare i conti con la situazione di Dusan Vlahovic. L’attaccante, che non è partito come previsto, pone interrogativi su come gestirlo nello spogliatoio. L’allenatore Tudor deve decidere se Vlahovic possa diventare un punto di forza per la squadra o un elemento di disturbo. Se sostenuto dai compagni e dai tifosi, Vlahovic potrebbe essere determinante nella corsa allo scudetto. La Juventus, comunque, ha in rosa talenti come Yildiz e beneficia del ritorno di Bremer, un leader necessario in questo momento.

Le recenti reti di Vlahovic sono un segnale positivo. È essenziale che l’attaccante mostri apprezzamento verso i tifosi, il cui supporto può rivelarsi fondamentale. Si attende ora la decisione dell’Uefa sul futuro di Milan-Como, previsto in Australia, con speranze di un esito negativo per evitare questa esportazione.

