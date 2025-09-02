Juventus: Inizio Vendita Biglietti per Tifosi Tedeschi

La vendita dei biglietti per le partite della Juventus sta per iniziare, con diverse fasi dedicate ai membri e ai tifosi.

I J1897 Member potranno acquistare i biglietti a partire dalle 10:00 di lunedì 1 settembre. Diventando membri, avranno accesso a una tariffa scontata. I posti PREMIUM e VIP sono già disponibili, con un’offerta che include anche servizi di Hospitality.

Martedì 2 settembre, dalle 10:00, sarà il turno dei membri BLACK & WHITE e STADIUM. Essi potranno scegliere la Juventus Membership più adatta e accedere alla vendita riservata. Nel pomeriggio dello stesso giorno, a partire dalle 15:00, gli abbonati BASE, FULL e STAR della stagione 25-26 potranno acquistare fino a tre biglietti per amici, senza prelazione sui posti. I biglietti potranno essere scelti tra i settori disponibili.

La vendita libera inizierà giovedì 4 settembre, alle 10:00. I tifosi bianconeri residenti in Germania potranno acquistare solo se in possesso di una Juventus Card attiva, sulla quale caricare il biglietto. Si ricorda che per i tifosi di nazionalità tedesca è obbligatorio acquistare i tagliandi esclusivamente nel Settore Ospiti. Per ulteriori dettagli sulle modalità di vendita è consigliabile contattare la società ospite.

Si avverte che gli acquisti saranno monitorati e che eventuali violazioni delle norme UEFA comporteranno la cancellazione e il rimborso dei biglietti. Durante la fase di vendita, i membri J1897, BLACK & WHITE e STADIUM potranno acquistare biglietti a prezzo scontato anche per Junior e Young Member sotto i 14 anni. Ogni membro potrà acquistare fino a 4 biglietti per amici che non possiedono la Juventus Card.