Juventus inizia il raduno: assente Douglas Luiz senza giustifiche

La Juventus, sotto la guida di Igor Tudor, ha avviato ufficialmente il raduno per prepararsi alla nuova stagione. A un mese dall’esordio in campionato contro il Parma, i bianconeri si sono riuniti presso il Training Center della Continassa.

Tra i partecipanti, l’unico assente ingiustificato è stato Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato dall’Aston Villa. La sua mancanza non ha ricevuto spiegazioni, il che ha portato la dirigenza a considerare misure disciplinari. Nonostante ciò, altri due giocatori, Jonathan David e Francisco Conceição, si sono resi assenti ma con giustificazioni fornite al club.

La preparazione estiva della Juventus prevede una serie di amichevoli importanti. Il programma include il match contro la Reggiana il 2 agosto, seguito da un confronto con il Borussia Dortmund il 10 agosto al Signal Iduna Park. Il 13 agosto, la squadra affronterà la Juventus Next Gen allo Juventus Stadium, per concludere il 16 agosto con la sfida contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, valida per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti.