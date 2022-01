Infortunio per Federico Chiesa, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante Roma-Juventus al 32′ del primo tempo. L’attaccante bianconero, dopo aver ricevuto un colpo da Smalling, aveva ricevuto assistenza medica per poi rientrare in campo. Dopo un paio di minuti, però, si è lasciato cadere per terra, toccandosi il ginocchio sinistro. Inevitabile il cambio per Landucci, che sostituisce lo squalificato Allegri, con Kulusevski. L’esterno bianconero ha riportato una distorsione e nella giornata di lunedì verrà sottoposto a esami strumentali, per verificare con precisione l’entità dell’infortunio.