Juventus, infortunio muscolare per Kelly

La Juventus ha ottenuto una vittoria contro il Monza, nonostante l’espulsione di Yildiz nel finale del primo tempo per un fallo su Bianco. Nel frattempo, Igor Tudor sta affrontando difficoltà in difesa a causa di infortuni, con Lloyd Kelly che si è infortunato anch’esso nella partita di ieri. Il difensore della Juventus rischia di dover abbandonare la stagione per una lesione al bicipite femorale.

L’annuncio ufficiale del club bianconero informa che Kelly ha avvertito un problema muscolare alla coscia destra al termine della gara. Oggi è stato sottoposto a esami diagnostici presso il J|medical, che hanno confermato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Ulteriori accertamenti verranno effettuati tra circa dieci giorni per definire meglio i tempi di recupero. È certo che il giocatore non parteciperà alla trasferta contro il Bologna e la sua presenza nella successiva sfida contro la Lazio è incerta.

Questo scenario potrebbe portare Tudor a recuperare il modulo con difesa a quattro, poiché gli unici difensori centrali disponibili sono Veiga e Kalulu. La situazione rappresenta un ulteriore ostacolo per la squadra, che cerca di mantenere il ritmo nelle prossime partite cruciali. L’attenzione ora è focalizzata sul recupero di Kelly e su come affrontare le prossime sfide con un organico ridotto.