Arthur Melo è stato trovato positivo all’alcoltest dopo un’incidente automobilistico nei pressi di Girona. Il nuovo centrocampista della Juventus, che dopo il suo passaggio in bianconero ha fatto parlare di sé più per le disavventure fuori dal campo che per le sue indubbie qualità tecniche, è caduto in fallo dopo il test dell’alcol effettuato dalla polizia spagnola a seguito di un piccolo incidente stradale. Nessuna conseguenza, per fortuna, per Arthur anche se, come riporta il Diari de Girona, il tasso alcolico del brasiliano era superiore ai limiti di legge, per quanto di pochissimo: 0,55 mg/l contro gli 0,50 consentiti. L’ex Barcellona sarebbe finito contro un palo a bordo della sua Ferrari

Arthur, che inizierà ufficialmente la nuova avventura in bianconero nel raduno della Continassa in programma il 24 agosto, era salito agli onori della cronaca per non essersi presentato alla ripresa degli allenamenti per la Champions League, a cui il Barcellona rispose aprendo un procedimento disciplinare nei confronti del centrocampista.