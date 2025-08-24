Juventus in vista: la sfida emozionante di Luchetti

Alla vigilia della partita contro la Juventus, Alessandro Luchetti, protagonista della prima giornata, carica l’atmosfera con entusiasmo. “Per me quello di domenica è stato il primo gol con la maglia giallazzurra, una grande emozione. Inoltre, è stata una rete decisiva, il che rende tutto ancora più significativo. Abbiamo affrontato un avversario forte nel modo giusto; nel primo tempo abbiamo controllato il gioco e nella ripresa siamo stati bravi a soffrire”, afferma Luchetti.

“Essendo una neopromossa, c’è euforia per questa prima vittoria, ma siamo ben consapevoli delle molte difficoltà che incontreremo in Primavera1. Tuttavia, grazie alla forza del nostro gruppo, sono certo che riusciremo a superarle. La partita contro la Juventus? Sono tra le squadre più forti. Ci siamo preparati bene durante la settimana e sono fiducioso che faremo una grande prestazione”, aggiunge Luchetti.

La sfida si prospetta intensa e avvincente, con il sostegno del pubblico atteso per tutto esaurito alla ‘Città dello Sport’. La squadra è pronta a dare il massimo.