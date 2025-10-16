21.3 C
Juventus in testa al campionato Primavera femminile italiano

Da stranotizie
Juventus in testa al campionato Primavera femminile italiano

Nel campionato Primavera femminile, la Juventus guida la classifica a punteggio pieno, con quattro vittorie in altrettante partite. Le bianconere hanno recentemente sconfitto il Parma con un netto 4-1. Sara Dalla Gasperina ha segnato una doppietta, contribuendo al successo, insieme a Esmeralda Di Bello e Viola Volpini; per il Parma, l’unico gol è stato realizzato da Marta Ripellino.

Dietro la Juventus, quattro squadre cercano di mantenere il passo: Milan, Roma, Sassuolo e Arezzo, tutte vincenti tranne il Arezzo, che ha subito la sua prima sconfitta. Il Milan ha battuto l’Arezzo grazie a un gol di Angelica Montaperto, mentre la Roma ha vinto contro il Cesena con un punteggio di 2-1, grazie ai gol di Caterina Iannaccone e Giulia Robino.

Il Sassuolo ha conquistato tre punti battendo l’Inter in un match ricco di emozioni. Dopo un inizio equilibrato, il Sassuolo ha chiuso sul 4-3, con reti di Fanta Tourè, Paulina Stanic e Viola Venturi. Nonostante la sconfitta, l’Inter ha segnato tre volte, con Chiara Farroni, Martina Romanelli e Rachele Giudici.

Le squadre di Milan, Fiorentina, Parma, Roma, Sassuolo, Genoa, Inter e Juventus si preparano ora per la prima giornata di Coppa Italia. Il prossimo turno di campionato vedrà un attesissimo incontro tra Juventus e Inter.

