26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Sport

Juventus in riforma: sfide e strategie nel calcio italiano

Da StraNotizie
Juventus in riforma: sfide e strategie nel calcio italiano

La Juventus si prepara a una nuova stagione con notevoli cambiamenti nella rosa e nella dirigenza. Quest’anno, la squadra è reduce da un quarto posto e ha integrato nel proprio organico João Mário, Jonathan David, Daniele Rugani, Filip Kostić e Fabio Miretti, mentre ha detto addio a giocatori come Alberto Costa, Timothy Weah e Randal Kolo Muani.

Sotto la guida dell’allenatore Thiago Motta, la Juventus ha mantenuto un alto livello difensivo, con uno dei PPDA più bassi nella Serie A. Tuttavia, il progetto ha mostrato segni di crisi, portando all’arrivo di Igor Tudor. Sotto la direzione di Tudor, la squadra ha ottenuto risultati positivi e ha impiegato un modulo 3-4-2-1, enfatizzando un gioco più verticale e offensivo.

Dopo il cambio di direzione, Damien Comolli è stato nominato Direttore Generale e ha dovuto affrontare il compito di scegliere un allenatore, confermando Tudor dopo il mancato accordo con Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Le scelte tattiche e i giocatori a disposizione mettono ora in evidenza la necessità di un mercato attivo.

Comolli ha iniziato a raccogliere i frutti del mercato, riscattando giocatori come Kalulu e Conceição e acquistando Jonathan David, ma ha incontrato difficoltà nell’effettuare ulteriori colpi a causa di cessioni da effettuare. Le amichevoli precampionato hanno mostrato un roster ancora incompleto, con incertezze sulla manovra offensiva e difensiva.

La Juventus punta a rafforzarsi in ogni reparto, ma è chiaro che le scelte dei giocatori dovranno integrarsi meglio con le idee di Tudor per ottenere risultati competitivi nel campionato e in Europa.

Articolo precedente
Blade Runner 2099: la nuova serie tra Praga e fantascienza
Articolo successivo
Riforma fiscale in Italia: opportunità e sfide economiche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.