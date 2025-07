Juventus in pressing per Kolo Muani: le ultime novità

Il mercato calcistico continua a essere al centro dell’attenzione, con la Juventus che sta concentrando i propri sforzi su Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è attualmente considerato la priorità dei bianconeri, mentre si cerca di chiarire anche la situazione riguardante Dusan Vlahovic.

Kolo Muani, 26 anni, è ben conosciuto dalla dirigenza juventina, con relazioni che sembrano molto positive. Ora, per portarlo a Torino, la Juventus deve affrontare l’ostacolo rappresentato dalla modalità di trasferimento desiderata. I campioni d’Europa non intendono più accettare prestiti temporanei; preferiscono una cessione definitiva oppure un prestito con obbligo di riscatto. Dall’altra parte, la Juventus spera di chiudere l’affare tramite un prestito con diritto di riscatto, mantenendo aperti i negoziati.

Nel frattempo, la squadra deve anche risolvere alcune questioni interne. Douglas Luiz, infatti, è in attesa di una multa per non essersi presentato al raduno, mentre le sue prospettive future potrebbero portarlo in Premier League o al Fenerbahce. Parallelamente, il giocatore Weah è nel mirino del Marsiglia, che sta mostrando un forte interesse per il suo trasferimento. Gli sviluppi nel mercato sono attesi con grande interesse, dato l’impatto che potrebbero avere sulla squadra e sulla stagione a venire.