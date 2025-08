Juventus in mercato: le mosse per rinforzare l’attacco

Nel mondo del calcio, le trattative di mercato e i ritiri estivi sono sempre al centro dell’attenzione. La Juventus si sta preparando ad affrontare la prossima stagione con una combinazione di attività sul campo e operazioni di mercato.

Il Direttore Generale Damien Comolli è rimasto a Torino per gestire le trattative, mentre l’allenatore Igor Tudor conduce la squadra in ritiro a Herzogenaurach, in Germania. Il club è focalizzato su due priorità: il ritorno di Randal Kolo Muani, per rinforzare l’attacco, e l’aggiunta di un centrocampista. Tuttavia, la situazione delle cessioni complica il quadro.

Tra i giocatori in uscita, Llyod Kelly, arrivato a gennaio dal Newcastle, sembra il candidato principale. Nel caso in cui decidesse di lasciare, la Juventus è già al lavoro per trovare un sostituto. Diversi nomi sono sul tavolo, tra cui Jakub Kiwior dell’Arsenal, che attira attenzioni anche dal Porto, e Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg, un giovane centrale greco, già convocato in nazionale, con ottime prospettive di crescita.

Koulierakis, classe 2002, ha avuto un buon impatto nella sua prima stagione in Bundesliga, segnando tre gol e fornendo tre assist in 38 presenze. La Juventus sta monitorando la situazione, ma l’eventuale acquisizione dipenderà dalla decisione di Kelly, che al momento non è certo di voler lasciare il club.

Per quanto riguarda Kiwior, la Juventus dovrà affrontare la concorrenza di altri club per ottenere il suo rinforzo. L’Arsenal chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe approfittare di questo periodo di attesa in caso di partenza di Kelly, che potrebbe sbloccare nuove opportunità di mercato.