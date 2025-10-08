23 C
Juventus in Inghilterra: sfida al West Bromwich Albion

La Juventus sta partecipando alla Premier League International Cup, un torneo in Inghilterra organizzato dalla Football Association. Questa competizione vede la partecipazione di 32 squadre Under-23 provenienti da tutta Europa. La Juventus ha formato una squadra composta da giocatori della Primavera e della Next Gen, guidata da Francesco Spanò, collaboratore di Simone Padoin. Questa sera affronteranno il West Bromwich Albion, dopo aver vinto la prima partita del girone contro il Leicester.

Attualmente, la Juventus si allena a Birmingham, che dista 10 chilometri da West Bromwich, sede del WBA, dove gioca Samuel Iling-Junior. Il calciatore, con un passato in bianconero, ha fatto visita alla squadra, passando del tempo con vecchi amici e dirigenti, tra cui Claudio Chiellini, direttore sportivo della Next Gen. Questo incontro è stata un’opportunità per ritrovare compagni di squadra e rivivere momenti significativi legati al club.

Nella Premier League International Cup, la Juventus ha debuttato con una vittoria, sconfiggendo il Leicester 2-1 grazie ai gol di Amaradio e Pugno. Nella seconda giornata, i giovani bianconeri affronteranno il West Bromwich Albion, che ha perso la sua prima partita contro il Nordsjælland. La squadra di Spanò è inserita nel gruppo D, e solo le prime due accederanno ai quarti di finale del torneo.

