Juventus in Fuga: La Sfida con il City di Guardiola

Nell’ultimo match del Mondiale per Club, Randal Kolo Muani ha dimostrato il suo valore alla Juventus con una doppietta contro l’Al Ain e un assist per Kenan Yildiz. La squadra bianconera, approfittando delle sue prestazioni, sta cercando di trattenerlo per la prossima stagione.

Kolo Muani ha dichiarato di essere felice a Torino e desideroso di affrontare il Manchester City di Guardiola nel prossimo incontro. Parlando della partita contro il Wydad, ha evidenziato la grande prestazione della squadra e il contributo di Yildiz, che considera un compagno eccezionale. La Juventus, oltre a puntare su Kolo Muani, ha già blindato Yildiz con un prolungamento di contratto. Tuttavia, il futuro dell’attaccante francese resta incerto, poiché ci sono altre squadre come il Chelsea interessate al suo talento. Nonostante ciò, Kolo Muani si concentra sul presente, desideroso di continuare a brillare nel torneo.

Fonte: www.gazzetta.it