Juventus in Champions League: obiettivo riscatto europeo

La Juventus è pronta per una nuova stagione di Champions League, un torneo che la vede tra i protagonisti storici del calcio europeo. La squadra di Igor Tudor affronta sfide importanti nel corso della competizione.

Dopo un’edizione precedente conclusa prematuramente ai Playoff contro il PSV, Kenan Yildiz e i suoi compagni sono determinati a riscattarsi. Quest’anno vogliono dimostrare il loro valore non solo durante la fase a gironi, ma anche nei turni a eliminazione diretta.

I tifosi juventini possono seguire tutte le partite in streaming su NOW, per non perdersi nemmeno un momento della rincorsa della squadra verso il successo.

