Juventus in Champions League femminile: sorteggi su Disney+

L’estrazione della fase campionato della UEFA Women’s Champions League sarà trasmessa in diretta su Disney+, con la Juventus che rappresenterà l’Italia. Oggi, alle 12:00, avrà ufficialmente inizio la stagione con il sorteggio che determinerà gli avversari delle squadre.
I fan di tutta Europa, grazie al loro abbonamento, potranno seguire il sorteggio in cui saranno svelate le squadre che affronteranno la Juventus, campione in carica nel nostro Paese. Giocatrici come Cristiana Girelli e Barbara Bonansea, sotto la guida di Massimiliano Canzi, scopriranno quali formazioni dovranno affrontare per accedere alla fase a eliminazione diretta.
Il sorteggio rivelerà gli avversari delle nove squadre già qualificate: Arsenal, Lione, Paris, Bayern Monaco, Wolfsburg, Barcellona, Chelsea, Benfica e Juventus, con l’aggiunta delle nove vincitrici del terzo turno di qualificazione.
Con il nuovo formato della competizione, le 18 squadre giocheranno sei partite nella fase campionato contro avversari diversi, con partite in casa e in trasferta. Le prime quattro classificate accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal quinto al dodicesimo posto si sfideranno in una fase a eliminazione diretta per ottenere gli ultimi posti disponibili.
Dopo il sorteggio, i tifosi potranno seguire tutte le emozioni della UEFA Women’s Champions League in diretta su Disney+, con 75 partite trasmesse in streaming in tutta Europa a partire dal 7 ottobre.