Juventus in Champions League: dove seguire le partite

Tutte le partite della Juventus saranno visibili sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW, oltre che su Prime Video, il servizio di streaming di Amazon. Sky avrà in esclusiva 185 delle 203 partite di Champions League del 2025-26, mentre le restanti 18, che prevedono la partecipazione di una squadra italiana se qualificata, saranno trasmesse solo su Prime Video.

Su Eurosport.it ci sarà la diretta testuale di ogni incontro della Juventus, accompagnata da un report dettagliato della partita, le pagelle con i voti ai protagonisti e le dichiarazioni rilasciate dopo la gara. Saranno disponibili anche eventuali moviole, highlights e altri contenuti aggiuntivi.

