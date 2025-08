Juventus in campo: amichevole estiva contro la Reggiana

La Juventus è pronta a scendere in campo per la prima amichevole estiva della preparazione 2023. I bianconeri affronteranno la Reggiana, squadra di Serie B, presso il centro sportivo della Continassa, nel tentativo di testare le nuove forze in vista della nuova stagione.

La squadra guidata da Igor Tudor, sebbene incompleta, sta cercando di integrare alcuni nuovi acquisti. Oggi, il match offrirà la possibilità di vedere all’opera il neo acquisto David e Joao Mario. Intanto, si segnala il ritorno in campo di Bremer, il quale non disputa una partita ufficiale da diversi mesi, con l’intento di recuperare la forma ideale in vista dell’inizio del campionato.

Le formazioni ufficiali sono state comunicate. La Juventus schiererà un 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta e Bremer a comporre la difesa, accompagnato da Kalulu e Kelly. In mezzo al campo ci saranno Locatelli e Miretti, mentre in attacco si presentano Conceicao, Koopmeiners e David.

Nel frattempo, la trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per l’attaccante Kolo Muani sembra in fase avanzata. I contatti tra i due club sono stati positivi, e l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto sta guadagnando consenso. L’arrivo di Kolo Muani è atteso da Tudor e dai suoi compagni.

Infine, per coloro che desiderano seguire l’amichevole, il match sarà visibile su Dazn in Italia, mentre gli spettatori all’estero potranno guardarlo attraverso il sito ufficiale della Juventus.