– Sessantuno anni dopo la prima edizione, datata 16 agosto 1959, salta il tradizionale vernissage della Juventus a Villar Perosa. La sfida tra la Juventus A e la Juventus B è diventata con il passare degli anni un appuntamento estivo in grado di attirare nel piccolo paese della Val Chisone, feudo di casa Agnelli, migliaia di tifosi bianconeri. “Le comunico che con molto dispiacere – si legge nella lettera inviata dal presidente bianconero, Andrea Agnelli, al sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre -, non essendoci le condizioni, quest’anno non si potrà tenere la tradizionale “festa in famiglia” presso il campo sportivo di Villar Perosa”. Una scelta dolorosa, dettata dalle restrizioni ancora vigenti in materia di sicurezza per evitare la diffusione del Covid 19: “Sono certo che comprenderà che regole dettate dal protocollo di sicurezza Covid-19 – prosegue la missiva -, e il nuovo calendario agonistico della Stagione 2019-20 purtroppo non ci consentono di confermare il consueto vernissage estivo, evento cui tutti teniamo”.

Questioni di Covid ma non solo: il 7 agosto i bianconeri giocheranno il match di ritorno con il Lione che, in caso di risultato positivo, qualificherà i bianconeri alla fase finale della Champions League in programma ad agosto a Lisbona. Uno stop di un solo anno secondo i desideri degli organizzatori: nel corso della prossima stagione i dirigenti della Juventus si metteranno in contatto con le persone coinvolte per valutare la situazione e provare a riportare in auge una tradizione che ha segnato la storia della Juventus.