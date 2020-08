Penultimo giorno di vacanza per la Juventus prima di ripartire con il raduno di lunedì alla Continassa e dare il via a una stagione anomala. Diciassette giorni dopo la delusione Champions, e l’avvicendamento tra Sarri e Pirlo del giorno dopo, il cancello del JTC si riaprirà per accogliere volti nuovi, altri conosciuti, molti con le valigie in mano.





I volti nuovi

Terzo staff tecnico in tre anni per la Juventus, che dopo Allegri e Sarri ha puntato su Andrea Pirlo. Un “esperimento” che ha bruciato i tempi: arruolato per guidare l’Under 23, progetto mirato al lancio in prima squadra negli anni successivi, Pirlo si è ritrovato alla guida dei campioni d’Italia dopo il naufragio di Sarri. Insieme a lui due vecchie conoscenze del calcio italiano come Roberto Baronio e Igor Tudor. Volti nuovi non solo in panchina, visto che lunedì sarà il giorno di Kulusevski, talento classe 2000 su cui la Juventus punta forte per il presente e il futuro. Non ci sarà invece il brasiliano Arthur, che si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni. Ieri ci sono stati nuovi sviluppi dopo l’incidente a Girona a bordo della sua Ferrari: il centrocampista è stato punito con il ritiro della patente per 8 mesi e un’ammenda di 1200 euro, visto il tasso di alcol nel sangue a 0,55 mg/l, più del doppio del limite di 0,25 consentito dalle leggi spagnole.





Gli infortunati

Non si alleneranno con i compagni i quattro calciatori infortunati: de Ligt è stato operato alla spalla e salterà i primi due mesi di campionato mentre Dybala è ancora alle prese con il problema muscolare al quadricipite accentuatosi nel match contro il Lione in Champions League. Assenti anche due possibili partenti: Khedira è ancora out e si sta trattando per una buonuscita che permetta alla Juventus di risparmiare il suo ingaggio, mentre Douglas Costa è stato offerto da Paratici a diverse squadre di Premier. Se da un lato convincono le doti tecniche e di velocità, dall’altro preoccupano i tanti infortuni accumulati in questi anni dall’esterno brasiliano.





Il ritorno di CR7

Domenica tornerà a Torino anche Cristiano Ronaldo che dopo le vacanze a bordo del suo yacht tra la Liguria, la Costa Azzurra e Ibiza, con una puntata a Lisbona dove domani sera si assegnerà la Champions League. Il portoghese si presenterà lunedì alla Continassa insieme ai compagni, ad esclusione di Demiral e Chiellini che hanno iniziato ad allenarsi in anticipo per presentarsi nelle migliori condizioni al via della stagione dopo gli infortuni dello scorso anno.











Fonte