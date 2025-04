Juventus, frattura del perone per Gatti

La Juventus di Igor Tudor ha ottenuto una vittoria all’esordio battendo il Genoa con uno sforzo minimo. Tuttavia, le notizie sugli infortuni non sono positive. Durante il primo tempo della partita, il difensore Federico Gatti si è infortunato dopo uno scontro con Pinamonti. Il bollettino medico ufficiale della Juventus ha confermato che Gatti ha subito una frattura composta della diafisi del perone.

Il giocatore è stato immediatamente sottoposto a esami diagnostici presso il J | medical, dove le radiografie hanno rivelato la gravità dell’infortunio. Di conseguenza, Gatti dovrà stare fuori dal campo per circa un mese, periodo durante il quale sarà necessario monitorare i suoi progressi attraverso nuovi controlli medici e un programma di riatletizzazione.

La sua assenza costringerà Igor Tudor a trovare alternative in difesa, e i giocatori Kelly e Renato Veiga avranno più opportunità di giocare nelle prossime partite. Questa situazione rappresenta una sfida per la Juventus, che dovrà affrontare le prossime settimane senza uno dei suoi difensori chiave, mentre cerca di mantenere il buon inizio di stagione. La speranza è che col tempo e la dovuta riabilitazione, Gatti possa tornare in campo e contribuire nuovamente alle prestazioni della squadra. La vittoria contro il Genoa resta comunque un fattore positivo, ma i problemi legati agli infortuni rappresentano un elemento critico per il prosieguo della stagione.