Juventus ed Empoli in Finale: La Corsa allo Scudetto U16

Stasera, alle 20:00, si svolgerà la finale del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B tra Juventus ed Empoli allo Stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, in diretta streaming su Vivo Azzurro TV. Questa finale assegnerà il quinto scudetto delle Finali Giovanili TIM, che si svolgono nel Lazio fino al 30 giugno. Precedentemente, altri club come Torino, Ternana e SPAL hanno vinto i titoli nelle rispettive categorie.

Frosinone ospiterà anche un villaggio itinerante, che promuove le bellezze del territorio attraverso attività ludiche e interattive, come un quiz, degustazioni di prodotti agroalimentari e una mostra dedicata a campioni nati nel Lazio.

La Juventus ha avuto una stagione di grande successo, chiudendo il Girone A al primo posto con 61 punti, un totale di 19 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, e una differenza reti di +49. Nella fase finale ha battuto squadre come Hellas Verona, Genoa e Roma. Il capocannoniere bianconero è Riccardo Paonessa, con 20 gol.

L’Empoli ha concluso il Girone C con 69 punti, 18 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Ha superato Torino, Lazio e Inter nella fase a eliminazione diretta, con Diego Perillo come miglior marcatore, con 24 gol.

Entrambe le squadre partecipano per la seconda volta alla finale nella categoria. La Juventus cerca riscatto dopo una sconfitta nel 2018, mentre l’Empoli punta a ripetere il successo del 2019.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.figc.it