Juventus e Vlahovic: mercato incerto tra gol e cessioni

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, si è distinto nel precampionato, segnando in tutte le amichevoli nonostante la sua posizione incerta nel club e il suo possibile trasferimento. Questo ha attirato l’attenzione dei tifosi, alcuni dei quali lo hanno fischiato durante un recente incontro. Il suo futuro è cruciale per le strategie di mercato della Juventus, poiché una sua eventuale cessione potrebbe liberare risorse economiche per nuove acquisizioni, ma il suo alto stipendio di 12 milioni, tra parte fissa e bonus, complica la situazione.

Insieme a Vlahovic, anche Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono stati recentemente riscattati e potrebbero essere ceduti, contribuendo al rinnovamento della rosa bianconera. La Juventus sta lavorando per finalizzare queste operazioni e cerca di riportare Kolo Muani a Torino, aumentando così la competitività della squadra. Con l’inserimento di nuovi giocatori, lo spazio per Vlahovic nella formazione potrebbe ridursi, ma la sua capacità di segnare resta un valore aggiunto, e anche nei periodi più difficili ha dimostrato di saper trovare la rete.

Attualmente, la Juventus si trova in una fase di transizione e le decisioni riguardo al futuro di Vlahovic potrebbero avere un impatto significativo sulle loro ambizioni per il campionato.