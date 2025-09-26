Juventus e Roma si sfidano nella finale della Serie A Women’s Cup

La finale della prima edizione della Serie A Women’s Cup vedrà protagoniste Juventus e Roma. Le due squadre si affrontano di nuovo dopo le intense sfide per il titolo di campione.

Nelle semifinali, la Juventus ha superato l’Inter con un punteggio di 2-1, mentre la Roma ha dominato nel derby contro la Lazio vincendo 3-0.

La partita finale tra Juventus e Roma si svolgerà in un luogo ancora da annunciare. Per seguire l’incontro, gli appassionati potranno trovarlo in diretta sia in TV che in streaming. Tutti i dettagli su dove guardare la partita saranno forniti prossimamente.