Juventus e Lazio trionfano nella Serie A Women’s Cup

La terza giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup ha visto protagoniste due vittorie casalinghe. La Juventus ha vinto 4-0 contro il Napoli, mantenendo vive le speranze di qualificazione alle Final Four, mentre la Lazio ha battuto il Parma per 3-1, consolidando il primo posto nel Girone A.

Nella sfida tra Juventus e Napoli, le campionesse d’Italia sono partite forte. È stata Stølen Godø a sbloccare il risultato con un bel tiro all’angolo al 17′. Girelli ha raddoppiato su rigore al 37′, mentre nella ripresa Pinto ha messo a segno una doppietta, segnando di testa al 67′ e con una girata al 90+5′, grazie agli assist di Carbonell.

Nel match tra Lazio e Parma, le biancocelesti hanno mostrato un’ottima prestazione. Simonetti ha aperto le marcature con una punizione al 17′, seguito dal gol di Piemonte che ha colpito l’incrocio al 37′. Oliviero ha chiuso i conti con il terzo gol prima del riposo, recuperando un pallone dopo una grande parata di Copetti. Gli ospiti sono riusciti a segnare con Cox al 84′, ma non hanno potuto nulla contro l’ottima difesa laziale.

Con questi risultati, la Lazio chiude il Girone A al primo posto con tre vittorie in altrettante partite, mentre la Juventus continua la corsa per un posto in semifinale. Domenica si svolgeranno altre quattro partite, tra cui Roma-Sassuolo, Fiorentina-Genoa, Inter-Como Women e Milan-Ternana Women. Le Final Four si disputeranno nelle prossime settimane, con semifinali e finale in programma.