Juventus e Kolo Muani: trattativa in ballo a Torino

TORINO – La Juventus è sempre più concentrata su Randal Kolo Muani, con l’intenzione di chiudere un possibile acquisto prima della fine del mercato. Nonostante ci sia fiducia nel potenziale della squadra attuale, l’interesse per l’attaccante francese cresce, anche al di là della situazione di Dusan Vlahovic.

Recentemente, ci sono stati nuovi contatti tra la Juventus, il PSG e gli agenti di Kolo Muani. Si è discusso sugli sviluppi della trattativa, cercando di chiarire le possibilità di un’operazione che ha avuto alti e bassi in passato. Nonostante le apparenti difficoltà della trattativa, i dirigenti juventini non hanno mai avuto la sensazione di essere in procinto di perdere il giocatore. Kolo Muani non ha mostrato interesse per altre opzioni, mantenendo il focus sulla Juventus.

Negli ultimi tempi, dopo un’accelerata, le parti avevano concordato di prendersi una pausa per valutare eventuali alternative. Tuttavia, la Juve ha ripreso i contatti con decisione, con Kolo Muani in attesa di notizie. La pressione continua a essere contenuta grazie ai costanti aggiornamenti da Torino, riducendo le preoccupazioni sul possibile trasferimento.

Attualmente, la situazione pare meno complicata, sia per la volontà del calciatore sia perché la Juventus ha ribadito la propria intenzione di procedere. La dirigenza ha fissato alcuni limiti economici, simili alle scelte del passato. Damien Comolli, dirigente del PSG, ha espresso la preferenza di non sovraccaricare il bilancio, mantenendo la serenità nella trattativa.