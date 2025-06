Juventus e Inter: sfide cruciali agli ottavi del Mondiale per Club!

La Juventus e l’Inter sono protagoniste del Mondiale per Club, ma si trovano in situazioni diverse. Dopo una pesante sconfitta contro il Manchester City, la Juventus accede comunque agli ottavi di finale come seconda nel proprio girone. Questo risultato porta i bianconeri a affrontare il Real Madrid, una sfida decisamente impegnativa dopo l’incontro con la formazione di Pep Guardiola.

Al contrario, l’Inter ha avuto un cammino più semplice all’interno del suo girone, emergendo come prima classificata dopo un inizio difficile. La squadra, guidata da Cristian Chivu, si prepara ad affrontare il Fluminense negli ottavi, un avversario considerato meno temibile. Tuttavia, nonostante il favorevole accoppiamento, i nerazzurri devono rimanere cauti, poiché la squadra brasiliana potrebbe rivelarsi una mina vagante se scenderà in campo con un buon stato di forma.

Il programma degli ottavi di finale prevede le seguenti partite:

– Inter-Fluminense, 30 giugno alle 21:00

– Manchester City-Al-Hilal, 1 luglio alle 03:00

– Palmeiras-Botafogo, 28 giugno alle 18:00

– Benfica-Chelsea, 28 giugno alle 22:00

– PSG-Inter Miami, 29 giugno alle 18:00

– Flamengo-Bayern Monaco, 29 giugno alle 22:00

– Real Madrid-Juventus, 1 luglio alle 21:00

– Borussia Dortmund-Monterrey, 2 luglio alle 03:00

Le sfide inizieranno già domani, promettendo emozioni e sorprese.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it