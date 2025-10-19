Juventus e giovani talenti: il futuro della Serie A in USA

La recente tappa della Juventus sul Lago di Como ha suscitato particolare interesse. Alessandro Del Piero, ora ambasciatore della Serie A negli Stati Uniti, non potrà essere presente. Durante un evento organizzato per annunciare una collaborazione tra Serie A e la National Italian American Foundation (NIAF), Del Piero ha parlato del giovane Kenan Yildiz, che ammira il suo predecessore ma cerca di svincolarsi dai suoi paragoni, lasciando da parte l’esultanza tipica dell’ex capitano. Insieme a Yildiz, anche Nico Paz rappresenta una nuova generazione di talenti promettenti.

Del Piero ha espresso il suo entusiasmo per questi giovani calciatori, sottolineando la loro capacità di accettare responsabilità e il loro contributo a un calcio di alto livello. Secondo lui, il campionato di Serie A è attualmente privo di una squadra dominante, rendendo difficile prevedere un vincitore. Alla luce di un inizio di stagione incerto, molte squadre si stanno affermando, creando un torneo emozionante con dinamiche sorprendenti.

Del Piero ha anche condiviso il suo legame con Los Angeles, dove vive da otto anni e gestisce un ristorante e una scuola di calcio. Stando alle sue parole, l’attenzione si rivolge alla Coppa del Mondo del 2026, con l’obiettivo di qualificarsi dopo due esclusioni consecutive. Infine, ha accennato all’idea di disputare la Supercoppa italiana a Washington, evidenziando l’interesse per il mercato americano, dove ci sono circa 41 milioni di tifosi della Serie A.