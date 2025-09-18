Juventus e Caffè Vergnano: partnership di eccellenza torinese

Caffè Vergnano, nota azienda italiana di caffè, diventa per la prima volta Official Coffee di Juventus Football Club. Questa nuova collaborazione mette in evidenza il legame tra due importanti realtà torinesi, unite da una visione condivisa e da valori comuni.

Caffè Vergnano, fondata a Chieri, è rinomata per la sua autenticità e per il suo approccio artigianale nella tostatura del caffè. Juventus, invece, è uno dei club sportivi più prestigiosi al mondo, simbolo di competitività e innovazione. Entrambe le realtà sono impegnate a costruire relazioni autentiche e a valorizzare il territorio.

Enrico Vergnano, Presidente di Caffè Vergnano, ha espresso il suo orgoglio nel collaborare con Juventus, sottolineando l’importanza di pazienza e dedizione nell’ambito sportivo e lavorativo. Ha altresì evidenziato come questa partnership offra l’opportunità di presentare il mondo del caffè a un pubblico internazionale e appassionato.

Damien Comolli, General Manager di Juventus, ha accolto con entusiasmo questa collaborazione, evidenziando l’importanza di portare l’eccellenza italiana nel mondo. Ha aggiunto che la partnership offre ai tifosi dell’Allianz Stadium un’esperienza di gusto unica, grazie alle miscele di Caffè Vergnano disponibili in diverse aree dello stadio.

Inoltre, Caffè Vergnano sponsorizzerà la squadra femminile di Juventus, continuando a promuovere valori di inclusione e parità di genere. Questa iniziativa si allinea con il progetto Women in Coffee, che sostiene l’empowerment femminile nella filiera del caffè.

Con questa collaborazione, Caffè Vergnano riafferma il proprio impegno nel mondo dello sport, condividendo valori come spirito di squadra e rispetto, che sono fondamentali nella sua visione aziendale.