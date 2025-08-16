33.9 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Juventus e Atalanta, l’ultimo test del precampionato a Bergamo

Da StraNotizie
Dopo le prime amichevoli, il precampionato della Juventus si avvia alla conclusione con l’ultima sfida contro l’Atalanta. I bianconeri saranno in campo al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20:45 per il Trofeo Bortolotti. Questa partita è significativa per l’allenatore Igor Tudor, che avrà l’opportunità di testare la preparazione della squadra contro una delle formazioni di spicco della Serie A, a una settimana dall’inizio del campionato.

In vista del match, si parla anche di Nico Gonzalez, il cui futuro alla Juventus è incerto. Nonostante sia stato convocato per la partita, l’argentino è sul mercato e potrebbe trasferirsi dopo solo un anno per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Diego Simeone ha commentato la situazione, alludendo a un possibile trasferimento all’Atletico Madrid.

Per Teun Koopmeiners, la partita avrà un significato particolare. L’olandese tornerà a Bergamo da avversario, dove verrà accolto con fischi e contestazioni dai tifosi che non hanno ancora perdonato il suo passaggio alla Juventus. Tudor si aspetta risposte decisive dalla squadra, soprattutto dopo una stagione precedente deludente.

Infine, Tudor prevede di schierare i titolari fin dal primo minuto, una scelta diversa rispetto all’amichevole contro la Next Gen. L’attenzione si concentra sul nuovo tridente offensivo bianconero in attesa del rientro di Kolo Muani.

