Obiettivo rinnovo per Paulo Dybala e la Juventus. L’attaccante argentino spazza via le voci sulle presunte richieste “monstre” per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, rilanciando attraverso le parole del suo procuratore, Jorge Antun, la trattativa per prolungare l’accordo con i bianconeri. “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false – si legge nella comunicazione dell’agente -. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre”.





Smentita quindi la richiesta di circa 20 milioni che, secondo alcuni, Dybala avrebbe avanzato alla Juventus per rinnovare il contratto. La Joya non ha intenzione di lasciare la società bianconera, posizione invariata rispetto allo scorso anno, quando il suo volere fece saltare la trattativa con il Manchester United che avrebbe portato l’argentino in Premier League e Lukaku a Torino.





Le richieste di Dybala non riguardano esclusivamente un adeguamento dell’ingaggio, ma anche il suo ruolo nel progetto tecnico bianconero: non esose pretese economiche ma il riconoscimento del ruolo chiave dell’attaccante. Supportato anche dai numeri di questa stagione: in 46 partite ha realizzato 17 gol distribuendo 14 assist.







