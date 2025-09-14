Juventus Dortmund sfida di Champions a Torino senza esclusione

La UEFA Champions League torna nel vivo, con 36 squadre pronte a sfidarsi nella fase a gironi. Martedì sera, l’Allianz Stadium di Torino sarà il palcoscenico di un match attesissimo tra Juventus e Borussia Dortmund, con il fischio d’inizio fissato alle 20:45.

Questo incontro segna il ritorno a un confronto dopo oltre vent’anni e potrebbe avere un impatto significativo sull’equilibrio del girone. La Juventus, guidata da Igor Tudor, si presenta con sicurezza, grazie a un avvio solido in campionato che ha evidenziato una buona difesa e un attacco efficace. Dall’altro lato, il Borussia Dortmund, con Niko Kovac in panchina, arriva da prestazioni incoraggianti in Bundesliga, incluso un recente successo contro il Barcellona in Champions.

La Juventus cercherà di sfruttare il fattore casa per iniziare bene il suo percorso europeo, ma il Dortmund ha dimostrato di essere una squadra pericolosa, soprattutto in trasferta. I bianconeri vantano un buon storico negli scontri diretti, avendo vinto sei delle nove precedenti sfide contro il Dortmund, e non perdono in casa nelle gare d’esordio in Champions da quattordici partite.

In questa partita, si prevedono numerosi gol. Il Dortmund, infatti, è noto per il suo gioco offensivo e la Juventus potrebbe faticare contro attacchi rapidi. Pertanto, le scommesse sulle vittorie di entrambe le squadre e sull’over 2.5 gol sono opzioni da considerare seriamente.

Infine, le quote per il match vedono la Juventus favorita, mentre il Dortmund rappresenta un avversario insidioso e imprevedibile che potrebbe sorprendere.