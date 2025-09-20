27.1 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Sport

Juventus delusa: pareggio con l’Hellas Verona al Bentegodi

Da StraNotizie
Juventus delusa: pareggio con l’Hellas Verona al Bentegodi

La Juventus non riesce a superare l’Hellas Verona e il match al Bentegodi termina 1-1. La squadra guidata da Tudor, dopo le fatiche delle ultime partite, ha mostrato segni di stanchezza, nonostante un buon inizio nel campionato. I gialloblù di Zanetti, sostenuti da un pubblico caloroso, giocano una partita decisa, con Orban e Giovane che mettono in difficoltà la difesa avversaria.

Il punteggio si sblocca al 19′ con Conceição, che segna per i bianconeri. Tuttavia, il Verona risponde subito e pareggia con Orban, che trasforma un rigore al 44′ dopo un controverso fallo di mano. Durante il secondo tempo, tutte le attenzioni si concentrano sulle decisioni arbitrali: il VAR annulla un gol del Verona per fuorigioco e non interviene su un potenziale rosso per una gomitata di Orban.

Il tecnico Tudor esprime la sua frustrazione per le scelte arbitrali e per la stanchezza accumulata dalla squadra, sottolineando la difficoltà di giocare a ritmi intensi. D’altra parte, Zanetti commenta la prestazione della sua squadra, evidenziando la possibilità di una vittoria se avessero sfruttato meglio le occasioni avute.

Con questo pareggio, la Juventus rallenta la sua corsa verso la vetta della classifica di Serie A, mentre il Verona cerca di costruire su questa prestazione incoraggiante nonostante la mancanza di vittorie in campionato.

